Ranking Wta: Trevisan prima azzurra, Swiatek resta al comando

La tennista polacca Iga Swiatek resta saldamente al comando della classifica Wta, con quasi il doppio dei punti della seconda, Anett Kontaveit. Alle sue spalle si trovano Maria Sakkari e Paula Badosa: Ons Jabeur, finalista a Wimbledon, perde infatti tre posizioni e passa da seconda a quinta. Accusa il colpo Karolina Pliskova, che ci ha rimesso i punti della finale 2021: otto passi indietro per la ceca che scivola al 15° posto. A trarne beneficio, dietro Aryna Sabalenka, sono Danielle Collins, Jessica Pegula, Garbine Muguruza ed Emma Raducanu, che salgono tutte un gradino. Effetto Wimbledon anche sulla classifica delle italiane: Martina Trevisan passa da 29ª a 26ª ed è la migliore delle azzurre, davanti a Camila Giorgi, da 27ª a 28ª. Sale di otto posti Jasmine Paolini (64ª), best ranking per Lucia Bronzetti, che con le sette posizioni guadagnate è ora 66ª. Da segnalare il bel balzo in avanti di Sara Errani (+34), che occupa adesso la piazza numero 127 grazie al successo nel Wta 125K di Contrexeville.