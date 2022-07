BUDAPEST (UNGHERIA) - Martina Trevisan avanza al secondo turno del "Hungarian Grand Prix", torneo Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa di Budapest. La 28enne fiorentina ha battuto all'esordio la wild card ungherese Natalia Szbanin, n.386 del ranking, in rimonta per 2-6 6-2 6-0, in un'ora e 40 minuti di gioco. La n.26 WTA e seconda favorita del seeding avanza così al secondo turno dove affronterà l'ucraina Kateryna Baindl, n.138 del ranking.