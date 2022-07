Atp Bastad, fuori Fognini: battuto al primo turno da Baez

BASTAD (SVEZIA) - Seconda sconfitta di fila e eliminazione definitiva per Fabio Fognini al 'Nordea Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il tennista azzurro, numero 64 del ranking, era stato già eliminato alle qualificazioni dall'elvetico Marc-Andrea Huesler. Grazie al ritiro del francese Arthur Rinderknech era stato però ripescato come lucky loser. Nulla da fare però al primo turno contro Sebastian Baez, 34° nel ranking maschile e mai affrontato in carriera, che lo ha battuto in due set per 6-3, 6-4 in un'ora e 20 minuti di gioco.