Amersfoort, Travaglia si ferma al 1° turno: passa Fils

AMERSFOORT (Paesi Bassi) - Stefano Travaglia esce di scena al primo turno del "Van Mossel KIA Dutch Open", Challenger ATP con un montepremi di 45.730 euro in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Amersfoort, nei Paesi Bassi. Il 30enne di Ascoli Piceno, n°138 Atp, è stato sconfitto dal giovanissimo qualificato francese Arthur Fils (n°346 del ranking) per 6-4, 6-2 in un'ora e 26 minuti di gioco. Il marchigiano era l'unico italiano presente nel torneo olandese, giunto alla terza edizione nella categoria Challenger.