Binaghi: "Atp Finals? Speriamo in Sinner e Berrettini"

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione delle Nitto Atp Finals in programma a Torino dal 13 al 20 novembre 2022, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora che inizi questa seconda edizione, faremo ancora meglio rispetto alla prima e saranno quattro mesi di lavoro intenso dentro e fuori dal campo. Sinner e Berrettini dovranno cercare i punti nella stagione americana anche se purtroppo in stagione ci sono stati una valanga di infortuni". Sotto la Mole si preannuncia uno scontro generazionale: "Djokovic ha vinto a Wimbledon e c'è pure Nadal, oltre al giovanissimo Alcaraz e speriamo di avere anche i nostri Berrettini e Sinner - spiega il presidente Atp, Andrea Gaudenzi - e che sia un'edizione ancora migliore della prima: ho parlato con uno dei campioni dello scorso anno, del quale però non dico il nome per questioni di privacy, e mi ha detto di essere stato molto soddisfatto per l'accoglienza della città e per l'organizzazione dell'evento".