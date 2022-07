Tennis, Djokovic: inaugurato un nuovo impianto in Bosnia

Il fresco vincitore del torneo di Wimbledon, Novak Djokovic, ha partecipato all'inaugurazione di un nuovo e moderno impianto tennistico a Visoko, cittadina della Bosnia-Erzegovina a una trentina di km da Sarajevo. Ad ideare e finanziare il nuovo complesso - destinato a diventare centro propulsore per la promozione e la diffusione del tennis nell'intera regione balcanica - è Semir Osmanagic, conosciuto in Bosnia-Erzegovina e nel resto d'Europa come lo scopritore delle piramidi di Visoko. Il campione serbo è stato quindi protagonista di alcune esibizioni con gli altri tennisti Aljaz Bedene, componente della nazionale slovena, il croato Ivan Dodig e il bosniaco Aldin Setkic. Djokovic, in un intervento davanti al pubblico, ha dichiarato: "Questo è un grande giorno per Visoko, per la Bosnia-Erzegovina e per l'intera regione. Sono felice di essere qui, e di vedere un gran numero di bambini e ragazzi che accarezzano i loro sogni. Anche noi lo abbiamo fatto quando avevamo la loro età".