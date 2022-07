Atp di Amburgo, Sinner dà forfait: "Meglio recuperare dal problema alla caviglia"

Jannik Sinner salta il torneo Atp 500 di Amburgo . A dare la notizia è stato lo stesso tennista altoatesino che, attraverso una stories su Instagram, ha annunciato: "Dopo aver parlato col mio team abbiamo deciso che per me è meglio recuperare ancora un po’ dalla piccola storta alla caviglia che ho subito giocando contro Djokovic". Il 20enne di San Candido, fresco numero 1 azzurro - ha superato Berrettini nella classifica Atp - ha riportato un infortunio durante il quarto di finale di Wimbledon contro Nole - il serbo si è poi laureato campione battendo in finale Kyrgios - che lo costringerà a rimanere ai box per qualche settimana.

Sinner si prepara per Umago

Il suo rientro, infatti, è previsto per il prossimo 25 luglio, quando a Umago, Croazia, si giocherà il torneo Atp 250. Per Jannik sarà un test importante in vista dello US Open, ultimo Slam della stagione. Dopo il ko contro Djokovic, Sinner si è concesso qualche giorno di relax: ha corso in kart con gli amici e ha festeggiato il compleanno della sua ragazza, Maria Braccini. Si è anche continuato ad allenare insieme ai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ma il rientro è ancora prematuro.