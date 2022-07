Wta Budapest, Cocciaretto e Trevisan si fermano ai quarti di finale

BUDAPEST (Ungheria) - Si ferma ai quarti di finale il cammino di Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan a Budapest nel torneo Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari. La 21enne marchigiana si arrende dopo un'ora e 24 minuti di gioco a Bernarda Pera che vince in 6-4, 6-3. La statunitense resta sempre in vantaggio dal primo game fino a quello conclusivo del secondo set e porta a casa una semifinale dove troverà Anna Bondar. La padrona di casa supera in 6-4, 6-1 dopo un'ora e 43 minuti, la 28enne toscana. Niente derby dunque nel penultimo atto sulla terra rossa magiara.