Atp Bastad, Bolelli e Fognini sconfitti in finale nel doppio

L'avventura di Simone Bolelli e Fabio Fognini al "Nordea Open", torneo ATP 250 dal montepremi di 534.555 euro sulla terra rossa di Bastad, in Svezia, si conclude a un punto dal titolo nella finale di doppio. Bolelli (n.33 ATP in doppio) e Fognini (n.30 del ranking di specialità), secondi favoriti del seeding, sono stati sconfitti per 6-4 3-6 13-11 dalla coppia composta dal brasiliano Rafael Matos (n.38 ATP in doppio) e lo spagnolo David Vega Hernandez (n.39 del ranking di specialità), quarte teste di serie, dopo aver mancato un match point sul 10-9 nel match tiebreak. Per i due azzurri - attualmente al nono posto nella 'Race to Turin' di doppio - si tratta della terza finale raggiunta nel 2022: hanno vinto il titolo in quella del "500" di Rio de Janeiro, sempre sulla terra, mentre sono stati battuti in quella del "250" sul cemento di Sydney (nell'occasione il 36enne di Budrio ed il 35enne di Arma di Taggia erano tornati a giocare insieme a 16 mesi di distanza dall'ultima volta, Roma 2020).