Wta: Swiatek comanda ancora il ranking, che balzo per la Trevisan

TORINO - Nessuno scossone nella top 10 mondiale del circuito WTA: a comandare è sempre la polacca Iga Swiatek, seguita dall'estone Anett Kontaveit e dalla greca Maria Sakkari. Sale invece in classifica l'azzurra Martina Trevisan, che dopo il primo titolo Wta vinto a Rabat, la semifinale del Roland Garros e i quarti di finale di Budapest arriva in top 30, piazzandosi al 24° posto firmando il suo "best ranking". Fa un passo indietro, invece, Camila Giorgi che va ad accomodarsi sulla poltrona numero 29, staccata di soli 100 punti dalla giocatrice toscana. Recupera altre tre posizioni Jasmine Paolini, ora numero 61, mentre ne perde dodici Lucia Bronzetti: la 23enne riminese che lo scorso anno a Losanna, partendo dalle qualificazioni, aveva raggiunto i suoi primi quarti nel circuito maggiore, stavolta è invece uscita di scena al primo turno. La romagnola scende così al numero 78. Sempre grazie ai quarti di finale di Budapest (i terzi in carriera nel circuito maggiore) risale di ben sette gradini Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, precipitata oltre la 230esima posizione dopo un 2021 per la maggior parte saltato per un problema al ginocchio e un 2022 iniziato in ritardo, sta ritrovando continuità di risultati e sta risalendo velocemente la classifica dove questa settimana occupa la poltrona numero 111, non troppo distante dal primato personale, numero 108, datato giugno 2021. Stabile, invece, Sara Errani: la veterana azzurra rientrata a fine maggio dopo l'operazione al gomito destro, è numero 127.