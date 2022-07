Djokovic, Us Open a rischio: serve il vaccino Covid

NEW YORK (STATI UNITI) - Gli organizzatori degli Us Open sbarrano la strada a Novak Djokovic. "Gli Us Open non hanno un obbligo di vaccinazione per i giocatori - sottolinea una nota ufficiale - ma rispetteranno la posizione del Governo degli Stati Uniti”. La normativa attuale impone ai cittadini che non hanno il passaporto statunitense l’obbligo di vaccinazione per accedere sul territorio degli Stati Uniti d’America. Il tennista serbo, dopo essere stato costretto a saltare gli Australian Open, rischia ora di non poter partecipare al torneo di Flushing Meadows in programma dal 29 agosto a New York.