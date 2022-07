Atp 2022, ecco il calendario: due tornei in Italia a ottobre

Firenze e Napoli saranno le sedi dei due nuovi tornei 250 in programma a ottobre: lo rende noto e conferma l' Atp che annuncia le due competizioni in programma in Italia . Il capoluogo toscano ospiterà il torneo dal 10 al 16 ottobre nella suggestiva cornice di Palazzo Wanny mentre il capoluogo campano sarà la sede dell'evento avrà luogo dal 17 sl 23 ottobre , al Tennis Club, con conseguente realizzazione dell' Arena del mare . I tornei che si disputeranno in Toscana e Campania sono quindi entrati a far parte del calendario 2022, come altri quattro eventi, con una licenza annuale perché l'Atp ha confermato la cancellazione dei tornei inizialmente programmati in Asia: il Rolex Shanghai Masters , il China Open (a Pechino) , il Chengdu Open e lo Zhuhai Championships . Questi ultimi non si svolgeranno per le restrizioni ancora in vigore a causa del Covid-19: lo rende noto l'Atp stessa in un comunicato. Per il terzo anno consecutivo, dunque, viene cancellata la serie di tornei in Asia tra settembre e ottobre .

Atp Firenze e Napoli, la soddisfazione di Binaghi

Gioia palpabile ai vertici della Fedetennis per i due tornei in Italia. Il presidente, Angelo Binaghi, esterna tutta la sua soddisfazione presentando oggi, nella storica Sala de' Dugento di Palazzo Vecchio, l'UniCredit Firenze Open, il torneo Atp 250 che segna il ritorno dopo 28 anni del grande tennis internazionale nel capoluogo della Toscana: "Siamo felici di poter rendere ancor più ricco il calendario degli appuntamenti del grande tennis internazionale in Italia. Quando nelle scorse settimane si è creata un'opportunità, abbiamo colto la palla al balzo per proporre la candidatura di due città come Firenze e Napoli che sono note in tutto il mondo per le loro attrattive turistiche ma che con questi tornei si affermano sempre più anche come mete di un fenomeno, il turismo sportivo, in grande crescita anche nel nostro Paese". Il numero uno della Federazione sottolinea ancora tutta la sua soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto: "Il fatto che l'ATP abbia assegnato alla FIT l'organizzazione di ben due tornei rappresenta un ulteriore riconoscimento delle capacità organizzative della nostra Federazione. Per quanto riguarda Firenze - ha aggiunto - decisivi sono stati il sostegno e l'entusiasmo con cui il Comune ha sposato questo progetto che velocemente è diventato realtà, nonché il supporto fondamentale delle istituzioni, a cominciare dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ancora una volta al nostro fianco". Non mancano i ringraziamenti speciali del numero della Federtennis: "Ci tengo quindi a ringraziare calorosamente la Sottosegretaria per lo Sport Valentina Vezzali, il Sindaco Dario Nardella e tutta la sua Amministrazione. Firenze torna così ad affacciarsi dopo lungo tempo nel circuito ATP. Nell'albo d'oro del passato figurano nomi che hanno fatto la storia del tennis mondiale e per ben sette volte c'è quello di un tennista italiano: speriamo che sia di buon auspicio!", ha concluso Binaghi.