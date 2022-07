Laver Cup stellare: Djokovic, Federer, Nadal e Murray nel Team Europe

LONDRA (INGHILTERRA) - Novak Djokovic ha annunciato la sua presenza alla Laver Cup. Il tennista serbo giocherà nel Team Europe al fianco di Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray. " La Laver Cup - ha dichiarato il tennista serbo - é l'unica competizione in cui puoi giocare nella stessa squadra dei tuoi più grandi rivali”. Il torneo - giunto alla sua quinta edizione - andrà in scena a Londra dal 23 al 25 settembre . Nelle prime quattro occasioni, ha vinto sempre il Team Europe capitanato da Bjorn Borg .

Al Team World serve un'impresa

Dall'altra parte ci sarà l'eterno rivale John McEnroe, capitano del Team World che potrà contare sulla presenza in campo di Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz e Diego Schwartzman. La squadra di Mc Enroe dovrà compiere una vera e propria impresa contro i quattro "Big four" che - per la prima volta nella storia - giocheranno tutti nella stessa squadra.