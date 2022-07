Berrettini in semifinale! Battuto Martinez in rimonta nell'Atp Gstaad

GSTAAD (Svizzera) - Vola in semifinale un super Matteo Berrettini che in tre set ribalta lo spagnolo Pedro Martinez nei quarti di finale dell'Atp di Gstaad. Termina 3-6, 7-6, 6-1 per il tennista romano, numero due del seeding e 15 del mondo, che soffre in apertura contro il numero 52 del ranking Atp e va subito sotto 1-0. Nel secondo la situazione è critica: nel tie-break il 5-1 dello spagnolo fa temere il peggio; poi arrivano sei punti consecutivi e il dominio assoluto nella terza frazione che permettono a Berrettini di avanzare nel torneo. Ora in semifinale ci sarà l'austriaco Dominic Thiem che si è sbarazzato in due set di Juan Pablo Varillas.