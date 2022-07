Atp Amburgo, Musetti vola in semifinale: sconfitto Davidovich

AMBURGO (Germania) - Lorenzo Musetti accede alla ssemifinale del torneo Atp 500 di Amburgo, al sua prima stagionale e seconda in carriera (nel circuito 500). Il tennista ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un'ora e mezza di gioco. Nel 1° set è decisivo il 7° gioco quando Musetti strappa il servizio allo spagnolo difendendo i propri turni per chiudere in 60 minuti (6-4). Nel 2° set Musetti si trova a servire sul 4-1 con 2 break di vantaggio ma arriva la reazione di Davidovich: da 1-3 a 3-4 e 40-40 sul servizio dell'azzurro. Musetti però non si scompone, difende il proprio turno di il servizio (5-3) e al game successivo arriva il 3° break della frazione per chiudere i giochi. Sarà l'argentino Francisco Cerundolo (numero 30 del mondo) il prossimo avversario di Lorenzo.