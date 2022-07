Diretta Berrettini-Thiem ore 11: come vederla in streaming e in tv

GSTAAD (SVIZZERA) - Caccia all'ennesima vittoria per Matteo Berrettini, reduce da 11 successi consecutivi. Costretto a saltare Wimbledon per la positività al Covid arrivata dopo i trionfi sull'erba di Stoccarda e del torneo londinese del Queen's, l'azzurro ha ripreso da dove aveva lasciato e cerca ora il pass per la finale sulla terra rossa di Gstaad.

Il percorso dell'azzurro Nell'Atp 250 in corso di svolgimento in Svizzera il romano ha prima il francese Gasquet e poi lo spagnolo Martinez in rimonta, atteso ora dalla semifinale (ore 11) contro l'austriaco Dominic Thiem. Chi passa troverà in finale il vincitore della sfida tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.