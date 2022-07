Wta Palermo, semifinale Bronzetti-Paolini: è derby azzurro

PALERMO - La prima semifinale della 33ª edizione del "Palermo Ladies Open", in programma sabato 23 luglio alle ore 20 sul campo centrale, sarà tutta azzurra. Nove anni dopo il successo di Roberta Vinci, un'italiana tornerà in finale al Country Time Club. Si affronteranno Lucia Bronzetti, che ha eliminato l'ex numero 4 al mondo Carolin Garcia, e Jasmine Paolini, che si è imposta su Nuria Parrizas Diaz. Al termine del match vinto per 6-7, 7-5, 6-2 la Paolini ha dichiarato: "Mamma mia, è stata durissima, ma sono felicissima, non mi sentivo al cento per cento, ma è andata bene. I 2 match point annullati? Nemmeno lo ricordavo. È stata una partita da alti e bassi, ma devo ringraziare il pubblico per avermi sostenuto". L'ultimo derby azzurro in semifinale a Palermo è datato 2009 quando a sfidarsi furono Flavia Pennetta e Tathiana Garbin, con il successo della prima. L'altra semifinale del torneo verrà giocata da Sara Sorribes Tormo e la rumena Irina Begu.