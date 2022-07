Amburgo, Musetti batte Cerundolo e raggiunge la prima finale Atp!

AMBURGO (Germania) - Lorenzo Musetti vince di personalità il suo match di semifinale nell'Atp 500 di Amburgo contro Francisco Cerundolo raggiungendo per la prima volta in carriera una finale nel circuito maggiore. L'azzurro ha vinto per 6-3 , 7-6(3) dopo un'ora e 54 minuti e adesso aspetta il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz (testa di serie numero 1) e Alex Molcan.

La partita

Primo set senza storia, 5-0 Musetti in 26' con doppio break e con l'avversario (reduce da 8 vittorie consecutive compreso il titolo a Bastad) senza soluzioni. Lorenzo perde un break ma poi non trema alla seconda occasione chiudendo 6-3 in 44'. Nel secondo parziale Musetti si trova 5-4 e servizio ma il turno diventa un dramma: l'azzurro salva una prima palla break, si fa annullare un match-point (follia di Musetti con servizio dal basso per sorprendere l'avversario), annulla altre 2 palle break ma alla quarta l'argentino riesce convertire e pareggiare (5-5). Il set arriva al tie-break dove l'azzurro s'impone di personalità 7-3 mandando i titoli di coda.