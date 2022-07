Diretta Berrettini-Ruud: a Matteo il 1° set!

Matteo Berrettini gioca oggi in finale allo "Swiss Open Gstaad", Atp 250 da 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il tennista azzurro, rientrato nel torneo svizzero sulla terra rossa dopo lo stop per Covid a Wimbledon, è in serie positiva da 12 partite e affronterà il norvegese Casper Ruud, n.5 del ranking e primo favorito del seeding, nonché campione in carica. I due si sono già incontrati 4 volte, con bilancio di 2-2. Per il romano si tratta della terza finale consecutiva in questo 2022, l'undicesima in carriera.