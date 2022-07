Diretta Musetti-Alcaraz ore 15: come vedere la finale di Amburgo in tv e in streaming

AMBURGO (GERMANIA) - Sarà una domenica di passione per il tennis italiano. Dopo Berrettini, che sfiderà Ruud nella finale di Gstaad (ore 11.30), alle 15 Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz nell'atto conclusivo dell'Atp 500 di Amburgo. Per il 20enne di Carrara si tratta della prima finale nel circuito Atp e di fronte si troverà uno dei giovani più forti in circolazione. Lorenzo, intanto, nel torno ha eliminato Dusan Lajovic al primo turno (6-7 7-6 6-3), Emil Ruusuvuori agli ottavi (6-4 7-5), Alejandro Davidovich Fokina ai quarti (6-4 6-3) e Cerundolo in semifinale (6-3 7-6). Il 19enne spagnolo, invece, ha estromesso dalla competizione Kuhn al primo turno (3-6 6-1 7-6), Krajinovic agli ottavi (7-6 6-3), Khachanov ai quarti (6-0 6-2) e Molcan in semifinale (7-6 6-1). Sfida inedita tra i due, che non si sono mai incontrati prima in un torno Atp.