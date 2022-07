Musetti show ad Amburgo: Alcaraz ko e primo successo in Atp per l'azzurro

AMBURGO (Germania) - Lorenzo Musetti vince il suo primo titolo ATP della carriera : il 20enne di Carrara trionfa ad Amburgo nel torneo ATP 500 (dal montepremi complessivo di 1.911.620 di euro ) battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero cinque al mondo) in tre set (6-4, 6-7, 6-4). Musetti nel primo set strappa subito all'avversario, ma nel terzo game Alcaraz si porta avanti 2-1. Il match procede senza break fino al settimo gioco, con l' azzurro che difende il servizio, si porta sul 5-3 e chiude 6-4. Il tennista toscano parte forte anche nel secondo set, ma il 19enne iberico torna prepotentemente in partita rimontando fino al 2-3. Musetti però tiene il servizio fino al 5-4, con una splendida rimonta da 0-40 nell'ottavo game, ma perde la battuta nel decimo impattando sul 5-5 e andando sotto 6-5 nell'undicesimo. Bravo però l'azzurro a trascinare la gare fino al tie-break, dove però spreca quattro match point e consente ad Alcaraz di guadagnarsi il terzo set. Nel momento decisivo, Musetti recupera convinzione e concentrazione e, tenendo il servizio fino alla fine, porta a casa match e titolo grazie al break nel decimo game. Per Alcaraz è la prima sconfitta in carriera in una finale ATP, per Musetti arriva invece il successo alla prima finale disputata.

Musetti: "Che giocatore Alcaraz e che atmosfera ad Amburgo"

Il tennista toscano, al momento della premiazione, ha avuto parole d'elogio per l'avversario: "Prima di tutto mi congratulo con Carlos, giocatore incredibile: hai salvato così tanti match point oggi. Sei un grande lavoratore, anche i miei sacrifici sono ispirati da te. Condividere questi momenti, come già successo nel Challenger di Trieste, anche se non è che adesso siamo così vecchi. Ora giochiamo meglio, è stato un match davvero divertente e spero di affrontare altre battaglie con te in futuro". Musetti ha poi voluto ringraziare tutto il suo team: "Ringrazio il mio team, a partire da Simone Tartarini, finalmente sono riuscito a farlo piangere e non è semplice, Umberto Rianna, l'ultima settimana insieme direi che ha funzionato, Roberto Petrignani, al mio fianco da anni e con cui ho condiviso tanti bei momenti, e Damiano Fiorucci, un altro preparatore del team. E poi vorrei ringraziare i miei genitori che sicuramente hanno seguito la partita in televisione e hanno pianto anche loro. Voglio ringraziare anche mia nonna, sicuramente il test migliore per un attacco di cuore: ho un grande rapporto con lei e voglio dedicarle questo trofeo. E infine voglio ringraziare la città di Amburgo: grande torneo, atmosfera incredibile, sono stato benissimo qui fin dal primo giorno. Non mi aspettavo di vincere il torneo, ma il tennis è così e bisogna godersi i momenti ogni giorno".