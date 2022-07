Musetti, la Juve, Buffon e Cristiano Ronaldo: un fenomeno in bianconero

TORINO - Lorenzo Musetti ha vinto ad Amburgo il suo primo torneo di tennis Atp, un 500, alla prima finale raggiunta. Non male a vent’anni e con una scalata fino al 31° posto nella classifica mondiale, cosa che gli consentirà di essere testa di serie nei tornei del Grande Slam dove fin qui è sempre stato poco fortunato. Contro il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, Lorenzo il Magnifico ha mostrato anche un carattere di marmo, dopo aver sprecato 5 match Point. Perché lui è di Carrara, proprio come l’idolo Gigi Buffon. E fa il tifo per la Juventus, ovvio. Aveva un debole per Cristiano Ronaldo e per le sue giocate improvvise, sognava la Champions con CR7, ma il portoghese ha fatto altre scelte... Perché Lorenzo in campo è tutto istinto e fantasia e con quel rovescio a una mano dipinge tennis d’altri tempi.