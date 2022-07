Race to Turin, Berrettini e Sinner restano al 12° e 16° posto

TORINO - Matteo Berrettini e Jannik Sinner hanno un obiettivo chiaro, ossia conquistare gli Usa per riprendersi Torino. Sono entrambi ancora in corsa nella Pepperstone ATP Race to Turin, la classifica guidata attualmente da Rafa Nadal che determinerà gli otto qualificati per le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour. Berrettini, sconfitto in finale a Gstaad (Svizzera), è stabile al dodicesimo posto della Race con 1.845 punti, 520 in meno rispetto ai 2.365 del suo amico Felix Auger-Aliassime, al momento ottavo e virtualmente ultimo dei qualificati. Se poi Djokovic dovesse chiudere, come probabile, la stagione tra il nono e il ventesimo posto, andrebbe a Torino in quanto campione Slam nel 2022 al posto dell'ottavo classificato nella Race.

Matteo Berrettini

Iil bello deve ancora venire però in ottica Torino, in particolare fra i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e gli US Open. Berrettini, che ha rinunciato all'ATP 250 di Kitzbuhel questa settimana, debutterà in Canada e punta a far meglio rispetto agli anni passati in Ohio dove non è mai andato oltre gli ottavi di finale. A New York, invece, le condizioni di gioco lo esaltano: ha raggiunto una semifinale nel 2019, la prima per lui in uno Slam, e un quarto di finale nel 2021. Dopo gli US Open, Berrettini avrà (come tutti) un Masters 1000 in meno da sfruttare nella rincorsa a Torino per la cancellazione del torneo di Shanghai. Restano però, oltre a Parigi Bercy, un paio di ATP 500 (Tokyo o Nur Sultan, quindi Vienna o Basilea) e i due nuovi ATP 250 in Italia a Firenze e Napoli.