Musetti, Pietrangeli lo incorona dopo Amburgo: "E' il mio erede"

TORINO - "Ho chiamato Musetti per fargli i complimenti, dirgli che mi ricorda noi vecchi giocatori e può arrivare ovunque. Gli ho detto bravo dieci volte". Con queste parole, Nicola Pietrangeli si è voluto complimentare con Lorenzo Musetti per la vittoria in finale coontro Alcaraz che lo ha incoronato re di Amburgo. Un successo straordinario per il 20enne toscano, alla sua prima vittoria in un torneo Atp 500, che dopo la gioia si gode gli elogi di tutto il pubblico italiano. A rendere tutto ancora più magico è l'investitura del più grande giocatore italiano di tutti i tempi: 2E' stato fantastico, ha giocato da campione ieri ho cercato il suo numero, mi ha risposto dandomi del lei, ma io gli ho detto che non si deve azzardare e mi deve dare del tu. Per me è l'italiano che gioca meglio".