Wta Varsavia, Errani accede al main draw: battuta Ormaechea

Nessun problema per Sara Errani nell'ultimo turno delle qualificazioni del "BNP Paribas Polland Open", torneo Wta 250 dal montepremi pari a 251.750 dollari che si disputa in Polonia, sulla terra rossa di Varsavia. La 35enne di Massa Lombarda, 127ª al mondo e seconda testa di serie del tabellone cadetto, nel match decisivo per un posto nel main draw (interrotto la sera di domenica 24 luglio per oscurità), si è imposta in due set sull'argentina Paula Ormaechea, numero 256 del ranking Wta, con il punteggio finale di 6-2 6-3.