Cecchinato vola agli ottavi a Umago: vittoria in tre set contro Poljicak

UMAGO (CROAZIA) - Marco Cecchinato vola agli ottavi del "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Debutto ok dunque per il tennista siciliano, che qui ha vinto nel 2018 battendo in finale Guido Pella. Il numero 151 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni, dopo quasi tre ore di battaglia ha avuto la meglio sul padrone di casa Mili Poljicak, recente vincitore del torneo juniores di Wimbledon, in gara grazie a una wild card. Sembrava tutto facile per Cecchinato che dopo aver chiuso il primo set sul 6-1 comandava 5-3 il secondo. Poi il blackout: sciupati tre matchpoint, ha perso 7-5 il secondo prima di chiudere la contesa con un convincente 6-2 nel terzo e battendo così il 18enne di Spalato. Agli ottavi il 29enne palermitano se la vedrà contro il vincente del match tra il connazionale Lorenzo Musetto, fresco di trionfo ad Amburgo, primo titolo Atp della sua carriera, e Bedene.