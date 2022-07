Wta Varsavia, Paolini agli ottavi di finale: Kovinic ko

Buona la prima per Jasmine Paolini nel 'BNP Paribas Polland Open', WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si disputa sulla terra rossa di Varsavia, in Polonia. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 58 del ranking e decima testa di serie dopo la rivoluzione del tabellone, semifinalista in terra siciliana, ha liquidato 6-1, 6-1, in appena 62 minuti di partita, la montenegrina Danka Kovinic, che l'aveva sempre battuta nei tre confronti precedenti. Stavolta, però, la 27enne di Centinje non ha avuto chance. Al secondo turno Paolini affronterà la francese Clara Burel, 21enne di Rennes, n.131 del ranking: tra le due non ci sono precedenti.