Cocciaretto ed Errani accedono agli ottavi di finale a Varsavia

VARSAVIA (Polonia) - Al torneo Wta 250 di Varsavia anche le altre due azzurre in tabellone non hanno fallito il loro match d'esordio accedendo entrambe agli ottavi di finale insieme a Jasmine Paolini. Elisabetta Cocciaretto (numero 105 nel ranking) ha superato la Martyna Kubka con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 23 minuti ed affronterà la francese Caroline Garcia (testa di serie numero 5 nel torneo, numero 45 al mondo). Sara Errani , numero 127 del ranking Wta e promossa dalle qualificazioni, ha avuto la meglio in tre set contro l'olandese Arantxa Rus col punteggio di 6-1, 5-7, 6-4 dopo 2 ore e 29 minuti. Agli ottavi di finale la Errani sfiderà la lucky loser ucraina Kateryna Baindl