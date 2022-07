Umago, Cecchinato batte Musetti: è ai quarti di finale

Matteo Cecchinato non si ferma: si aggiudica il derby azzurro con Lorenzo Musetti e vola ai quarti di finale del ' Plava Laguna Croatia Open ', Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago , in Croazia. Il tennista siciliano, numero 151 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, ha superato Musetti, reduce dal successo nel "500" di Amburgo , in due set col punteggio di 6-4 6-3 e ha superato gli ottavi del torneo croato, vinto dal palermitano nel 2018.

Cecchinato sfiderà Agamenone: altro derby azzurro

Ad aspettare Cecchinato ci sarà un altro derby azzurro: sfiderà infatti per un posto in semifinale l'italo-argentino Franco Agamenone, che ha battuto a sorpresa l'argentino Sebastian Baez. Il numero 32 del mondo è stato superato in rimonta, con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-5 in due ore e 25 minuti di gioco. Contando anche Zeppieri e Sinner, sono ben quattro gli azzurri ai quarti di finale di Umago. Vittoria da ricordare per Agamenone, che centra così il primo quarto di finale Atp nella sua carriera.