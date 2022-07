Atlanta, Isner a De Minaur approdano ai quarti

ATLANTA (USA) - John Isner e Alex De Minaur approdano ai quarti di finale del BB&T Atlanta Open, torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento della Georgia, negli Stati Uniti. Una vera e propria battaglia per lo statunitense, seconda testa di serie del tabellone e numero 25 del mondo, che ha superato il connazionale Ben Shelton, in gara grazie a una wild card, dopo tre set davvero combattutissimi con il punteggio di 7-6 (8) 4-6 7-6 (3). L'australiano, numero 3 del seeding e 30 del ranking Atp, ha invece avuto la meglio nel derby contro James Duckworth con un doppio 6-4. Avanzano anche Mannarino, vittorioso per 7-5 6-3 contro lo statuintense Andres Martin, e Jenson Brooksby che ha battuto il connazionale a stelle e strisce Mackenzie McDonald per 6-3 6-4.