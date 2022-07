Paolini batte Golubic e vola in semifinale a Varsavia

VARSAVIA (Polonia) -Jasmine Paolini avanza nel torneo di Varsavia. La tennista toscana ha staccato il pass per le semifinali del 'Bnp Paribas Polland Open', Wta 250. La tennista italiana - testa di serie numero 10 - nei quarti di finale ha sconfitto in tre set l'elvetica Viktorija Golubic, n.103 del ranking: punteggio finale 1-6, 6-2, 6-2, in un'ora e 56 minuti di gioco.