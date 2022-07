Atp Umago, Agamenone batte Cecchinato e conquista la semifinale

Mai così in alto l'italo-argentino in un torneo Atp: il tennista siciliano cede in due set 6-2, 6-1. Prossimo avversario il vincente del match fra Sinner e Carballes Baena

29 . 07 . 2022 17:35 1 min Atp UmagoCecchinatoAgamenone

UMAGO (Croazia) - Franco Agamenone è la vera rivelazione del "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta giocando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il tennista italo-argentino guadagna l'accesso alla semifinale del torneo (prima della carriera nel circuito Atp) battendo 6-2, 6-1 Marco Cecchinato nel derby italiano dei quarti di finale. Non riesce invece al siciliano, dopo la vittoria contro Musetti agli ottavi, il nuovo exploit che avrebbe potuto portarlo a giocarsi le possibilità di bissare il successo nel torneo croato nel 2018. A contendere ad Agamenone l'accesso in finale sarà il vincente della sfida fra l'altro italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Atp Umago, Alcaraz facile contro Gombos Wta Varsavia, Paolini batte Golubic e va in semifinale Da non perdere Wta Varsavia, Paolini in semifinale Atp Umago, Alcaraz ai quarti Tutte le news di Tennis

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi