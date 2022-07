Atp Umago, Alcaraz vs Italia: prima Zeppieri, poi uno tra Sinner e Agamenone

Il golden boy iberico asfalta in semifinale Bagnis e se la vedrà con il sorprendente romano per sifdare in finale uno tra l'altoatesino e l'italoargentino

29 . 07 . 2022 21:48 1 min UmagoZeppierisinner

© Getty Images

UMAGO (Croazia) - Sarà Alcaraz a sfidare da solo l'Italia nel Plava Laguna Croatia Open, torneo Atp 250 con un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il golden boy spagnolo, numero 5 al mondo, asfalta l'argentino Bagni con il punteggio di 6-0, 6-4 e vola in semifinale, dove troverà il romano Zeppieri, che partito dalle qualificazioni è arrivato a meritarsi il confronto con il numero 5 del Mondo. Dall'altro lato del tabellone, sarà derby tricolore tra Sinner e l'altra sorpresa del torneo Agamenone.

