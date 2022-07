Tennis, la Raducanu si affida a Tursunov: bufera in Gran Bretagna

GRAN BRETAGNA - E' diventato un caso politico il nuovo cambio di allenatore di Emma Raducanu , numero 10 del Ranking WTA, che in vista degli US Open, vinti a sorpresa lo scorso anno, ha scelto di affidarsi al coach russo Dmitry Tursunov , già guida di Aryna Sabalenka e di Anett Kontaveit, che ha aiutato ad entrare in Top 5.

Raducanu cambia ancora coach

Laburisti in fermento: "Emma cambi idea"

Chris Bryant, parlamentare laburista, è intervenuto incoraggiando la britannica a cambiare idea. "Il Cremlino sfrutterà questa decisione per la sua propaganda, come un'indizio che la Gran Bretagna non è poi così tanto preoccupata della guerra in Ucraina. Sarebbe un peccato che Emma andasse avanti con questa sua idea, le chiedo di ripensarci e di condannare la barbarica guerra di Putin". Julian Knight, capo della commissione parlamentare su Digitale, Cultura, Media e Sport, ha scelto un'altra strada, chiedendo alla Lawn Tennis Association, la Federtennis britannica, di intervenire per sostenere Raducanu: "Vedere un coach russo allenare la numero 1 di Gran Bretagna dà fastidio. Spero che la Lta mostri un minimo di leadership e possa consigliare Emma su quale sia la scelta migliore".