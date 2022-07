Atlanta, Isner fuori a sorpresa: Brooksby vola in semifinale

ATLANTA (USA) - Il quadro delle semifinali del BB&T Atlanta Open, torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento della Georgia, negli Stati Uniti, è definito. Nelle parte alta l'australiano Alex de Minaur, numero 3 del seeding e 30 del ranking Atp, ha battuto in rimonta il francese Adrian Mannarino. Ko 4-6 in primo set, ha poi vinto gli altri due con il punteggio di 6-3 6-0. Nel prossimo match il 23enne di Sydney se la vedrà contro Ilya Ivashka, numero 53 mondiale, che dopo aver eliminato il numero uno del tabellone Steve Johnson ha estromesso dalla competizione l'altro americano Tommy Paul, quinta testa di serie, con il punteggio di 6-2 3-6 6-1.