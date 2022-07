Atp Kitzbuhel, Sonego e Martinez vincono il torneo di doppio

In Austria il tennista torinese si aggiudica il titolo in coppia con lo spagnolo battendo in finale il tedesco Puetz e il neozelandese Venus per 5-7 6-4 10-8

30 . 07 . 2022 15:26 1 min Atp KitzbuhelSonegoPortero

KITZBUHEL (Austria) - Lorenzo Sonego si aggiudica il torneo di doppio del "Generali Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 534.555 euro in corso sulla terra rossa di Kitzbuhel. In coppia con il tennista spagnolo Pedro Martinez Portero, il torinese si è imposto in finale contro il duo composto dal tedesco Puetz e il neozelandese Venus con il punteggio di 5-7 6-4 10-8 dopo due ore di gioco. Da non perdere Wta Varsavia, Garcia scatenata Atlanta, Inser out a sorpresa Tutte le news di Tennis

