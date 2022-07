Diretta Sinner-Alcaraz ore 20: come vederla in tv e in streaming

UMAGO (Croazia) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno stasera nella finale del torneo Atp 250 di Umago. Una finale storica per il torneo visto che per la prima volta due Top 10 si contendono il titolo. Sinner arriva all'ultimo atto in gran forma come testimonia la vittoria nel derby azzurro contro Agamennone in semifinale, per Alcaraz invece continua il tormento degli italiani: infatti lo spagnolo campione in carica ad Umago ha sudato tre set per avere la meglio contro Giulio Zeppieri accusando anche un dolore alla caviglia.