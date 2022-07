Atp Atlanta, De Minaur raggiunge Brooksby in finale

ATLANTA (Stati Uniti) - Alex De Minaur e Jenson Brooksby si contenderanno il titolo del torneo Atp 250 di Atlanta. L'australiano testa di serie numero 3 (e vincitore dell'edizione 2019) ha battutto in rimonta Ilya Ivashka (numero 53 mondiale) con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2 dopo 2 pre e 21 minuti, si è trattata della seconda rimonta consecutiva per De Minaur dopo quella ai quarti contro Adrian Mannarino. Jenson Brooksby invece ha vinto il derby contro Frances Tiafoe per 6-1, 6-4 ottenendo l'ottava vittoria su dieci partite contro connazionali nel 2022.