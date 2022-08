De Minaur vince l'Atp di Atlanta: Brooksby dominato in finale

Alex De Minaur ha conquistato il "BB&T Atlanta Open", torneo Atp 250 giocato negli Stati Uniti, sui campi in cemento della Georgia. Il 21 classificato nel ranking mondiale e numero 3 del seeding, in finale ha sconfitto in due set senza problemi lo statunitense Jenson Brooksby, n.37 della classifica mondial e sesta forza del tabellone, con il risultato finale di 6-3 6-3. L'australiano 23enne si aggiudica così il primo torneo Atp del 2022, secondo degli ultimi tre anni ad Atlanta, e sesto complessivo in carriera.