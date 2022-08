Fognini, niente Messico: forfait all'Atp Los Cabos

Forfait di Fabio Fognini, che non parteciperà all'Abierto de Tenis Mifel, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 822.110 dollari che si disputa sui campi in cemento di Los Cabos, in Messico. Il 35enne di Arma di Taggia era l'unico azzurro in gara, era il quinto favorito del seeding ed era stato sorteggiato al primo turno contro il lituano Ricardas Berankis. Al posto de ligure c'è il francese Quentin Halys, numero 75 Atp e nona testa di serie. Fognini è reduce dal successo in doppio con Simone Bolelli sulla terra di Umago, quinto titolo vinto in carriera insieme.