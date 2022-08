Ranking Atp, Sinner resta 10° e leader azzurro. Medvedev primo

Nella Top Ten mondiale della classifica Atp non si registrano numerosi cambiamenti, con il podio che resta invariato. Comanda il russo Daniil Medvedev, seguito dal tedesco Alexander Zverev e dallo spagnolo Rafael Nadal. A ruota, Alcaraz ha passato Tsitsipas, sceso al quinto posto; mentre Djokovic ha sorpassato Ruud, sceso in settima posizione. Le ultime tre posizioni della top 10 sono occupate da Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime e Jannik Sinner. Il classe 2001 si conferma leader azzurro dopo il trionfo nell'Atp di Umago proprio contro lo spagnolo Alcaraz, superato in due set con il punteggio finale di 6-1 6-1. Per quanto riguarda gli altri italiani, alla posizione n.14 c’è Matteo Berrettini, che nell’ultimo periodo si è dedicato alla preparazione degli eventi americani. Nella top 100 ci sono altri tre azzurri: Lorenzo Musetti, vincitore dell’ATP di Amburgo (sempre contro Alcaraz) e attualmente n.30 della classifica, Fabio Fognini (n.55) e Lorenzo Sonego (n.56). Successivamente, c'è da segnalare il best ranking per Franco Agamennone, che sale di 28 posizioni diventando 136°. Gli altri italiani: Giulio Zeppieri 138°, Flavio Cobolli 140°, Marco Cecchinato 147°.