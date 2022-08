Atp Umago, Zeppieri: "Settimana emozionante"

Il tennista azzurro Giulio Zeppieri, dopo essersi reso protagonista di un'entusiasmante cavalcata che lo ha visto partire dalle qualificazioni e spingersi sino in semifinale all'ATP 250 di Umago, ha dichiarato: "È stata una settimana intensa e piena di emozioni. Ogni giorno una battaglia diversa da cui sarei potuto uscire sconfitto: ho superato turni molto duri e sono davvero contento del livello che ho espresso dall'inizio alla fine della mia avventura. Ho tenuto sempre alta l'attenzione giocando tutti i punti con l'atteggiamento giusto e una grande forza mentale. Questo risultato è il frutto del lavoro e dell'impegno degli ultimi mesi in allenamento: sono molto soddisfatto". "La partita contro Alcaraz? Difficilissima e combattutissima: è stato bello far vedere a tutto il mondo che posso giocare a tennis a livello così alto. Ora dobbiamo assolutamente continuare a lavorare per rivivere presto emozioni così forti", ha aggiunto.