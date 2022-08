Sinner, la carica dopo Umago: "Voglio essere un giocatore migliore"

Jannik Sinner, che non parteciperà all'Atp 500 di Washington e che tornerà in campo direttamente a Montreal per il primo dei due Masters 1000 di agosto che anticipano lo Us Open, ha voluto commentare il successo contro Alcaraz nella finale di Umago (Croazia): "Sono molto contento, arrivo da una stagione dura. Ho lavorato con impegno per arrivare a essere un giocatore migliore". "Il momento che ha cambiato la partita - sottolinea l'azzurro - è stato il terzo game del terzo set. In quella situazione dovevo rimanere in partita e l'ho fatto. Lui ha sbagliato di più, io sono contento di aver portato a casa quel game. Da quel momento sono riuscito ad alzare il mio livello".