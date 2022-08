Us Open, gli azzurri alle qualificazioni: da Vavassori a Zeppieri

Grandi ambizioni per l'Italia agli Us Open. Non solo i cinque azzurri nell'entry list del tabellone principale, ossia Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Sono infatti 19 gli azzurri iscritti alle qualificazioni dell'ultimo Slam dell'anno. Tra gli italiani che cercano un posto nel main draw a Flushing Meadows c'è tutto il meglio della giovane Italia al vertice della Pepperstone ATP Race to Milan, la classifica che si basa sui piazzamenti stagionali e che determinerà gli otto qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals di Milano: Giulio Zeppieri, numero 136 del mondo, che vuole confermarsi dopo la semifinale a Umago, Flavio Cobolli (138 Atp), Francesco Passaro (numero 147 Atp), Luca Nardi (168), Luciano Darderi (173) e Francesco Maestrelli (205). Nell'elenco anche Matteo Arnaldi, 22° nella classifica dei migliori Under 21 nel 2022 e in posizione numero 215 della classifica Atp.