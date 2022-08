Djokovic non può entrare in Canada: si ritira dal torneo di Montreal

Novak Djokovic non giocherà al Masters 1000 di Montreal, in programma la prossima settimana sui campi in cemento canadesi. Il serbo, non vaccinato al Covid, è impossibilitato ad entrare in territorio canadese a causa delle norme di contenimento della pandemia di Covid-19 vigenti negli Stati Uniti e in Canada. Il tennista ha atteso fino all'ultimo momento per annunciare il suo ritiro, sperando in una modifica della legge sull'ingresso in Canada sulle vaccinazioni. Ma il paese nordamericano non ha cambiato la sua posizione. Djokovic resta al momento iscritto al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 15 agosto, e soprattutto agli Us Open, al via a fine mese a New York.