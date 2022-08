Wta San Jose, Sabalenka ai quarti. Osaka e Sakkari out

Continua l'avventura di Aryna Sabalenka al "Mubadala Silicon Valley Classic", torneo Wta 500 dotato di un montepremi pari a 757.900 dollari in scena sui campi in cemento del campus della San Jose State University, in California, negli Usa. La numero 4 del tabellone si è imposta per 5-7 6-1 7-5 su Caroline Dolehide. Esordio negativo per Maria Sakkari: la tennista greca, bye al primo turno e grande favorita del seeding, cade negli ottavi per mano della statunitense Shelby Rogers: 6-1 6-3 il finale. Stessa sorte per Naomi Osaka, che cede con un doppio 6-4 a Coco Gauff, sesta testa di serie del torneo.