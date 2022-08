Nadal come Djokovic, salta Montreal: "Ho ancora fastidio"

"Dopo l'allenamento di ieri ho sentito un piccolo fastidio, che è rimasto ancora oggi. Abbiamo deciso di non andare a Montreal e continuare con gli allenamenti senza forzare". Niente da fare, Nadal salta il Masters 1000 di Montreal, in programma l'8 agosto. Il campione spagnolo deve fare i conti con l'infortunio all'addome dal quale deve ancora recuperare completamente. "Spero di poter tornare a giocare a Montreal, un torneo che mi piace particolarmente e che ho vinto per cinque volte davanti a un pubblico che con me è stato sempre affettuoso. Ma a questo punto non mi resta altro da fare che essere prudente e pensare alla salute", ha aggiunto su Twitter. Dunque, né Rafa né Djokovic, anche lui out dal torneo perché non vaccinato contro il Covid e per questo non ammesso in Canada. Ora l'obiettivo di Nadal si sposta sull'Us Open di fine agosto.