Masters Montreal, Berrettini potrebbe incrociare Sinner

MONTREAL (Canada) - Sono due gli azzurri nel tabellone principale dell'Atp Masters 1000 di Montreal in Canada. Matteo Berrettini, numero 14 del ranking e testa di serie numero 11, è stato sorteggiato al primo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, sconfitto lo scorso gennaio dal tennista romano agli Australian Open nell'unico match giocato tra i due. Ingresso in gara direttamente al secondo turno per il numero uno italiano Jannik Sinner (testa di serie numero 7) che attende il vincente della sfida tra due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Berrettini e Sinner sono nello stesso ottavo della parte bassa del tabellone, quella presidiata dal greco Tsitsipas e dallo spagnolo Alcaraz. Presente il campione in carica Daniil Medvedev, numero 1 del mondo, che lo scorso anno a Toronto ha vinto il suo quarto titolo "1000" in carriera.