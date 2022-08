Il numero uno al mondo Medvedev sfiderà in finale sul cemento di Los Cabos, in Messico, Norrie (n.12) per il trofeo dell'Atp 250 (montepremi di circa 807 mila euro). L'ultimo atto del torneo è in programma per domenica 8 agosto ore 4 (notte italiana). Il russo in semifinale ha superato 7-6(0) 6-1 il serbo Miomir Kecmanovic, mentre Norrie si è sbarazzato in tre set del canadese Felix Auger-Aliassime. Ora in finale si giocano il titolo.