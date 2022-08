Race to Milan, Sinner e Musetti sul podio: dominio azzurro nella top 20

Exploit Italia nella top 20 della Pepperstone Atp Race to Milan. Lo spagnolo Carlos Alcaraz guida la classifica stagionale dei tennisti U21 che, in seguito, aprirà le porte alle Intesa San Paolo Next Gen Atp Finals ai primi otto classificati (si giocherà all'Allianz Cloud di Milano dall'8 al 12 novembre). Due gli italiani sul podio: Jannik Sinner al secondo posto e Lorenzo Musetti terzo, davanti al danese Holger Rune, che rosicchia qualche punto sul carrarino, ancora comunque a discreta distanza di sicurezza (+143 punti). Un altro azzurro completa la top 10: è Francesco Passaro, reduce dagli ottimi risultati nei challenger italiani (vittoria a Trieste e secondo posto a Forlì, Milano e Sanremo). Stabili al 12°, 13° e 14° posto Giulio Zeppieri, Flavio Cobolli e Luca Nardi. Resta al quindicesimo posto Francesco Maestrelli, che passa dal 757esimo posto della Pepperstone Atp rankings al n.206: una scalata incredibile, effettuata nel 2022, grazie ai punti raccolti nella vittoria del challenger di Verona (il 19enne toscano è partito dalle qualificazioni), la finale disputata a Francavilla al Mare e la semifinale a Trieste (sconfitto da Passaro). Luciano Darderi occupa invece la diciottesima posizione.